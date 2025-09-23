«donk — топ-1 прямо сейчас, markeloff — лучший игрок в истории»: tN1R — о лучших в CS

Рифлер Team Spirit Андрей tN1R Татаринович поделился мнением о сильнейших игроках CS и назвал Данила donk Крышковца топ-1 HLTV на данный момент, а Егора markeloff Маркелова — величайшим за всю историю дисциплины. Своими мыслями новичок состава поделился в интервью на YouTube-канале Spirit.

Игрок также ответил на блиц-вопросы. Любимым скином tN1R назвал AK-47 | «Гидропоника», а всего на скины он потратил около 1 $ тыс. На вопрос о миллионном выигрыше киберспортсмен заявил, что вложил бы деньги в недвижимость и инвестиции, оставив около 10% «на жизнь». В споре команд Heroic или GUN5 он выбрал GUN5 и передал привет buster.

Напомним, 8 сентября Татаринович перешёл в Team Spirit из Heroic, заменив Мирослава zont1x Плахотю, который взял паузу по личным причинам. Дебют tN1R состоится на ESL Pro League Season 22 — турнир пройдёт с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме с призовым фондом $ 400 тыс.