OG объявила новый состав по Dota 2

Организация OG представила обновлённый ростер по Dota 2. В команду вошли молодые игроки из Европы и Южной Америки, а на пост тренера вернулся один из основателей клуба Йохан N0tail Сундстейн.

Обновление состава стало частью перестройки OG после неоднозначного сезона. Руководство решило сделать ставку на перспективных игроков и опытных киберспортсменов, сохранив философию, которая ранее принесла организации два титула The International подряд — в 2018 и 2019 годах.

Состав OG по Dota 2