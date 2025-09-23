Скидки
OG объявила новый состав по Dota 2

Организация OG представила обновлённый ростер по Dota 2. В команду вошли молодые игроки из Европы и Южной Америки, а на пост тренера вернулся один из основателей клуба Йохан N0tail Сундстейн.

Обновление состава стало частью перестройки OG после неоднозначного сезона. Руководство решило сделать ставку на перспективных игроков и опытных киберспортсменов, сохранив философию, которая ранее принесла организации два титула The International подряд — в 2018 и 2019 годах.

Состав OG по Dota 2

  • Инджи Shad Луб (Нидерланды)
  • Игорь Stojkov Стойков (Северная Македония)
  • Михайло Miksa Йованович (Сербия)
  • Тамир Daze Токпанов (Казахстан)
  • Родриго Lelis Сантос (Бразилия).
