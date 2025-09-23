Скидки
Вышел первый тизер фильма ужасов «Невеста» с Кристианом Бейлом в образе Франкенштейна

Вышел первый тизер фильма ужасов «Невеста» с Кристианом Бейлом в образе Франкенштейна
Студия Warner Bros. официально представила дебютный тизер фильма «Невеста». Лента в жанре фантастического хоррора выйдет в прокат в марте 2026 года.

Фильм станет ремейком «Невесты Франкенштейна» 1935 года выпуска и расскажет про безумного учёного, который отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Роль Виктора Франкенштейна исполнит Кристиан Бейл, а его невесту сыграет Джесси Бакли. В фильме также снялись Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол и Питер Сарсгаард.

