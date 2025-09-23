Файтинг 2XKO по вселенной League of Legends выйдет в раннем доступе 7 октября

Студия Riot Games сообщила, что файтинг 2XKO с героями из вселенной League of Legends совсем скоро будет доступен ПК-игрокам в раннем доступе — релиз запланирован на 7 октября.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат Riot Games.

Хотя пока игра не выходит полноценно, в 2XKO сразу будет доступен полный набор режимов, а также полноценный сезон контента. Ещё пять сезонов пройдут в 2026 году — в каждом станут добавлять нового персонажа, отдельный боевой пропуск и другой контент.

На этом этапе 2XKO будет доступна только игрокам на ПК. Когда состоится обещанный релиз на консолях, пока не сообщается.