Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Файтинг 2XKO по вселенной League of Legends выйдет в раннем доступе 7 октября

Файтинг 2XKO по вселенной League of Legends выйдет в раннем доступе 7 октября
Комментарии

Студия Riot Games сообщила, что файтинг 2XKO с героями из вселенной League of Legends совсем скоро будет доступен ПК-игрокам в раннем доступе — релиз запланирован на 7 октября.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат Riot Games.

Хотя пока игра не выходит полноценно, в 2XKO сразу будет доступен полный набор режимов, а также полноценный сезон контента. Ещё пять сезонов пройдут в 2026 году — в каждом станут добавлять нового персонажа, отдельный боевой пропуск и другой контент.

На этом этапе 2XKO будет доступна только игрокам на ПК. Когда состоится обещанный релиз на консолях, пока не сообщается.

Материалы по теме
В League of Legends добавят управление на WASD — спустя 16 лет после релиза
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android