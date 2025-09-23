На вторых Играх будущего пройдут турниры по 11 дисциплинам: призовой фонд составит $ 5 млн
Организаторы фиджитал-фестиваля Игры будущего – 2025 объявили список дисциплин и общее распределение призового фонда. Турнир пройдёт в Абу-Даби с 18 по 23 декабря.
Всего в программу войдут 11 турниров:
- фиджитал-футбол (мини-футбол + EA FC 25) — призовой $ 600 тыс.
- фиджитал-баскетбол (баскетбол 3х3 + NBA 2K) — призовой $ 400 тыс.
- фиджитал-единоборства (MMA + игра UFC) — призовой $ 50 тыс.
- фиджитал-танцы (Just Dance) — призовой $ 50 тыс.
- фиджитал-шутер (лазертаг + CS2) — призовой $ 150 тыс.
- королевская битва (вероятно, PUBG) — призовой $ 700 тыс.
- MOBA на ПК (вероятно, Dota 2) — призовой $ 1 млн
- MOBA на мобильных устройствах (вероятно, MLBB) — призовой $ 900 тыс.
- гонки на дронах — призовой $ 250 тыс.
- турнир по VR-игра — призовой $ 50 тыс.
- битва роботов — призовой $ 400 тыс.
Общий призовой фонд составит $ 5 млн. Напомним, первые Игры будущего прошли в Казани в марте 2024 года, тогда в них приняли участие спортсмены из 107 стран мира, а призовой и число дисциплин были вдвое выше.
