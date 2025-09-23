Скидки
«Ограничивать еду — это все абсурд»: игрок Dota 2 Malr1ne — о запретах на турнирах

«Ограничивать еду — это все абсурд»: игрок Dota 2 Malr1ne — о запретах на турнирах
Мидер Team Falcons по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак высказался против жёстких правил, которые организаторы и клубы нередко накладывают на игроков во время крупных турниров. По мнению киберспортсмена, подобные ограничения не помогают, а лишь мешают показывать лучший уровень игры:

Дорогие, лучше, чем игроки, никто не будет знать, что именно им надо делать, для того чтобы показать максимальный уровень игры. Ограничивать медийку, сон, какую-то еду — это всё абсурд. Вы можете помочь путём советов, но запрещать — перебор. Поверьте, есть миллион примеров, когда люди даже паблики на турнире почти не играют, но выигрывают.

Игрок подчеркнул, что подход к подготовке у каждого киберспортсмена индивидуален и универсальные запреты здесь не работают. В качестве примера Malr1ne вспомнил свой опыт в Nemiga Gaming: тогда он ежедневно ел по 10-15 «фруктовых льдов», и со стороны клуба не было никаких строгих ограничений.

