Болельщиков на FPG 2 по CS обвинили в подсказках командам

Завершившийся турнир FISSURE Playground 2 продолжает вызывать споры в киберспортивном сообществе. В центре обсуждения оказалось поведение зрителей на арене — фанатов уличили в том, что они выкриками подсказывали игрокам. По мнению части комьюнити, подобные действия могли повлиять на исход некоторых раундов.

Чаще всего упоминается полуфинал между FURIA и Falcons. В 19-м раунде на Overpass толпа заметно оживилась, когда прицел Кайке KSCERATO Серато оказался направлен на скрытого соперника из состава «Соколов».

Еще один эпизод произошёл на Nuke. Тогда капитан Falcons Дамьян kyxsan Стоилковски навёл прицел в зону возможного присутствия противника, что некоторые восприняли как попытку спровоцировать публику на реакцию.

Организаторы отреагировали на жалобы и отключили функцию, позволяющую зрителям видеть очертания игроков сквозь объекты.

Напомним, чемпионский титул турнира завоевала FURIA: в финале команда Габриэла FalleN Толедо обыграла The MongolZ со счётом 3:2 и заработала $ 360 тыс.

FURIA — чемпионы FPG 2!
FURIA обыграла The Mongolz и стала чемпионом FISSURE PLAYGROUND 2 — CS 2
