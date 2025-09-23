Скидки
Анонсирован седьмой эпизод FISSURE Universe по Dota 2

Анонсирован седьмой эпизод FISSURE Universe по Dota 2
Организаторы анонсировали FISSURE Universe Ep. 7 по Dota 2, который пройдёт с 5 по 12 октября и соберёт 10 приглашённых команд. Призовой фонд турнира составит $ 250 000.

Соревнование начнётся с группового этапа (5-8 октября). Все матчи этой стадии будут сыграны в формате best-of-2. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Этап плей-офф пройдёт с 9 по 12 октября. В нем примут участие четыре коллектива, приглашённые напрямую, а также лидеры групп. Матчи плей-офф будут проходить в формате BO3, а решающий финал состоится в best-of-5.

FISSURE Universe вновь обещает зрелищные противостояния топ-команд и напряжённую борьбу за главный трофей.

