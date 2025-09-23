Скидки
Apple отложила выход сериала «Савант» с Джессикой Честейн за три дня до релиза

Apple отложила выход сериала «Савант» с Джессикой Честейн за три дня до релиза
Компания Apple решила отложить премьеру мини-сериала «Савант» с Джессикой Честейн («Интерстеллар»). Шоу должно было стартовать 26 сентября, однако теперь у проекта нет даты релиза.

В компании не назвали конкретную причину произошедшего, отметив лишь, что приняли решение после «тщательного рассмотрения».

После тщательного рассмотрения мы приняли решение отложить выход сериала «Савант». Мы ценим ваше понимание и с нетерпением ждём выхода сериала в будущем.

Вполне возможно, перенос проекта связан с убийством политика Чарли Кирка в США, произошедшего 10 сентября. Сюжет сериала вдохновлён реальной историей, описанной в статье «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдёт?», опубликованной в 2019 году. Сюжет проекта расскажет о женщине, которая внедряется в онлайн-группы хейтеров, чтобы предотвратить масштабные публичные нападения.

