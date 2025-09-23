S1mple выиграл первый турнир в CS 2 после камбэка

Команда BC.Game во главе с Александром s1mple Костылевым стала чемпионом ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #2 по CS 2. В гранд-финале коллектив обыграл Alliance со счётом 2:1 — 8-13 на Ancient, 13-9 на Inferno и 13-6 – на Dust ll.

Напомним, ранее BC.Game уступила Alliance со счетом 0:2 в финале верхней сетки ESL Challenger League Season 50: Europe – Cup #2. Александр s1mple Костылев закончил встречу со статистикой 26–26 по K/D — для снайпера это оказался худший показатель с середины августа. Перед этим поражением Костылев отмечал, что матчи ему кажутся скучными и он ждет «соперника, который бы его наказал». Эти слова вызвали волну критики в его адрес. Однако в решающем матче турнира BC.Game все же сумела взять реванш и обыграть Alliance.

За победу BC.Game заработала $ 12 тыс., а Alliance, занявшая второе место, получила $ 5 тыс. Третьей стала ESC Gaming, которая увезла с турнира $ 2,25 тыс.

ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #2 прошел с 8 по 23 сентября в онлайн-формате. В соревновании участвовали 32 команды, которые разыграли $ 25 тыс. призового фонда и слот в региональном финале текущего сезона лиги.