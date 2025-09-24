Найден актёр на роль злодея Надгробия в фильме «Человек-паук 4»

По данным СМИ, актёр Марвин Джонс III сыграет Надгробие в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

Ранее Марвин подарил свой голос злодею в «Человеке-пауке: Через вселенные». То есть теперь актёр сыграет своего персонажа вживую, а не только озвучит его.

Надгробие (или Могильщик) — один из самых жестоких криминальных авторитетов Нью-Йорка, злодей из вселенной Marvel, который часто противостоит Человеку-пауку в комиксах. Созданный писателем Джерри Конвеем и художником Алексом Савиуком персонаж представляет собой крупного афроамериканца-альбиноса с подпиленными зубами и почти неуязвимой кожей.

Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года. Известно, что Марк Руффало вернётся к роли Халка, Джон Бернтал — к роли Карателя, а Скорпиона сыграет Майкл Мэндо, который уже появлялся в «Возвращении домой».