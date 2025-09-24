Скидки
Звезда «Очень страшного кино» обещает, что шестая часть постебётся над всеми

Звезда «Очень страшного кино» обещает, что шестая часть постебётся над всеми
Комментарии

Уже известно, что в «Очень страшном кино 6» к своим ролям вернутся Реджина Холл, сыгравшая Бренду, и Анна Фэрис, исполнительница роли Синди.

В недавнем подкасте Холл рассказала, что сейчас авторы фильма пытается прощупать почву насчёт того, как и над кем можно шутить в 2025 году, чтобы потом не было проблем. При этом Реджина отметила, что в фильме заденут абсолютно всё, что возможно.

Посмотрим, как далеко мы сможем зайти в плане юмора в 2025 году. Это важно. Самое замечательное в том, что ты можешь достать любого. В этом и заключается суть комедии, верно? Затронуть каждого.

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года — спустя 13 лет после премьеры пятой части. Над картиной работают братья Уэйанс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

