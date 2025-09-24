Скидки
В фильме «Хищник: Планета смерти» не будет ксеноморфа
Режиссёр фильма «Хищник: Планета смерти» Дэн Трахтенберг рассказал, что в картине не появится ксеноморф. Те, кто ждал появление Чужого (поскольку Хищник и Чужой всегда сражаются против друг друга), могут заранее приготовиться к тому, что существо не появится в ленте.

Картина расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает андроида Тию, которая будет помогать ему выжить.

Главную роль в фильме сыграла Эль Фаннинг («Неоновый демон»). Премьера фантастической ленты состоится 7 ноября.

