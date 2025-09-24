Скидки
«Я с радостью вернусь»: Джереми Реннер — о втором сезоне «Соколиного глаза»

Актёр Джереми Реннер в недавнем интервью высказался по поводу своего возвращения во второй сезон сериала «Соколиный глаз». По словам актёра, ему очень нравится его герой, поэтому и вопрос возвращения открыт.

По словам Реннера, для роли ему нужно привести себя в должную форму, но он готов на это пойти.

Я с радостью снимусь во втором сезоне. Мне нравится этот персонаж. Думаю, нам есть что показать. Мы провели много обсуждений о том, каким будет продолжение. Мне нужно привести себя в форму и всё подготовить.

«Соколиный глаз» стартовал в 2021 году. Шоу рассказывает о Клинте Бартоне и его попытках отпраздновать Рождество вместе с семьёй, которые оборачиваются провалом из-за преступников.

