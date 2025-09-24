«Я с радостью вернусь»: Джереми Реннер — о втором сезоне «Соколиного глаза»
Поделиться
Актёр Джереми Реннер в недавнем интервью высказался по поводу своего возвращения во второй сезон сериала «Соколиный глаз». По словам актёра, ему очень нравится его герой, поэтому и вопрос возвращения открыт.
По словам Реннера, для роли ему нужно привести себя в должную форму, но он готов на это пойти.
Я с радостью снимусь во втором сезоне. Мне нравится этот персонаж. Думаю, нам есть что показать. Мы провели много обсуждений о том, каким будет продолжение. Мне нужно привести себя в форму и всё подготовить.
«Соколиный глаз» стартовал в 2021 году. Шоу рассказывает о Клинте Бартоне и его попытках отпраздновать Рождество вместе с семьёй, которые оборачиваются провалом из-за преступников.
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
08:39
-
08:25
-
07:32
-
07:10
-
06:55
- 23 сентября 2025
-
23:48
-
23:24
-
23:03
-
22:13
-
22:00
-
20:43
-
20:29
-
19:50
-
19:42
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
18:34
-
18:22
-
18:05
-
17:30
-
17:08
-
16:54
-
16:27
-
15:27
-
15:12
-
14:49
-
14:34
-
14:17
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:14
-
13:05
-
12:19