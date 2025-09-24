Эван Питерс хочет вернуться к роли Ртути в фильмах Marvel
Актёр Эван Питерс, покоривший сердца фанатов Marvel своей ролью Ртути в «Людях Икс», рассказал, что хотел бы вновь сыграть персонажа.
В полноценном образе персонажа в последний раз Питерс играл Ртуть в фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс» 2019 года. Судя по тому, что киновселенная движется в сторону мутантов, возвращение Эвана к образу лишь вопрос времени.
Но да, было бы интересно изучить эту тему подробнее. И отношения с Магнето были довольно крутыми. Да. Так что да, я не знаю. Пока будем надеяться.
Эван Питерс не заявлен ни для «Мстителей: Судный день» ни для «Мстителей: Секретные войны», хотя в них появятся мутанты и актёры, которые играли их давно.
