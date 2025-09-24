Скидки
Пол Томас Андерсон хотел бы снять «Миссию невыполнима»

Режиссёр Пол Томас Андерсон недавно признался, что фанатеет от «Миссии невыполнима» и очень хотел бы снять во франшизе полноценный фильм.

Правда, по словам Пола, он наверняка уже опоздал, так как Том Круз, по его мнению, уже закончил сниматься во франшизе. Сам режиссёр расстроен тем фактом, что ему вряд ли удастся снять картину в серии.

Я бы с радостью, но мне так и не позвонили. Я был очень разочарован. Думаю, Том Круз уже закончил сниматься в «Миссии невыполнима», так что этого не произойдёт.

Пол Томас Андерсон — известный постановщик, снявший «Магнолию», «Нефть» и «Битву за битвой» с Леонардо Ди Каприо.

