Появился опенинг мультсериала Splinter Cell от Netflix
Ubisoft и Netflix продолжают подогревать интерес к мультсериалу Splinter Cell: Deathwatch. У него появился стильный и мрачный опенинг.
Опенинг Splinter Cell: Deathwatch
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Сценаристом мультсериала выступил Дерек Колстад, один из создателей популярной франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в роли опытного наёмника. Фишера озвучил голливудский актёр Лив Шрайбер. Splinter Cell расскажет о профессиональном шпионе Сэме Фишере, который заметно постарел, но при этом не утратил свою хватку.
Премьера Splinter Cell: Deathwatch состоится 14 октября только на Netflix.
