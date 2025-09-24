Скидки
Появился опенинг мультсериала Splinter Cell от Netflix

Появился опенинг мультсериала Splinter Cell от Netflix
Ubisoft и Netflix продолжают подогревать интерес к мультсериалу Splinter Cell: Deathwatch. У него появился стильный и мрачный опенинг.

Опенинг Splinter Cell: Deathwatch

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Сценаристом мультсериала выступил Дерек Колстад, один из создателей популярной франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в роли опытного наёмника. Фишера озвучил голливудский актёр Лив Шрайбер. Splinter Cell расскажет о профессиональном шпионе Сэме Фишере, который заметно постарел, но при этом не утратил свою хватку.

Премьера Splinter Cell: Deathwatch состоится 14 октября только на Netflix.

