Вышел стильный мини-сериал «Зомби Marvel»
Сегодня на Disney+ вышел стильный мини-сериал «Зомби Marvel». Все четыре эпизода мультсериала уже доступны для просмотра.
Сюжет рассказывает о том, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Танос, Шан-Чи и Блэйд.
Disney и Marvel решили сделать из отдельной серии мультсериала «Что, если...?», в которой герои становятся зомби, отдельный мини-сериал, поскольку фанаты очень тепло приняли эпизод.
Будет ли проект продлён на второй сезон, пока не говорили.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.
