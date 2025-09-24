Скидки
Скарлетт Йоханссон рассказала, что именно Роберт Редфорд вдохновил её снимать кино

Скарлетт Йоханссон рассказала, что на режиссуру фильмов её вдохновил Роберт Редфорд. Актриса снималась в юности в ленте постановщика «Заклинатель лошадей».

По словам Йоханссон, она вдохновлялась работой режиссёра, когда видела, как именно Редфорд ей занимается: в основном актрису зацепили беседы постановщика с командой и полная координация всех её действий.

Я помню, как видела его на съёмочной площадке. Он душевно беседовал со мной и остальными, а затем координировал масштабную сцену вместе с нашим потрясающим первым ассистентом режиссёра Джо Рейди и оператором-постановщиком Бобом Ричардсоном. Тогда я подумала, что это то, чем я бы хотела заниматься.

Йоханссон сняла ленту «Великая Элеонор», это её режиссёрский дебют. Саму картину приняли тепло на Венецианском кинофестивале.

