Сериал Чужой Земля, 8 серия: где смотреть, сколько серий

Вышел восьмой эпизод сериала «Чужой: Земля» — первый сезон завершён
Комментарии

24 сентября состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Чужой: Земля». Шоу полностью вышло в онлайн-кинотеатре Hulu — первый сезон проекта официально завершён.

Новая серия получила название The Real Monsters («Настоящие монстры»). Авторы кратко характеризует серию как «возникновение новой динамики силы» во вселенной шоу. У восьмого эпизода также появились дебютные оценки — средний балл составляет около 7/10. Будет ли у сериала продолжение, пока неизвестно.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполняют Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).

