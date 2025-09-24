Скидки
Джеймс Ганн считает, что на реализацию новой киновселенной DC уйдёт 10 лет

Джеймс Ганн считает, что на реализацию новой киновселенной DC уйдёт 10 лет
Комментарии

Куратор новой киновселенной DC Джеймс Ганн в интервью рассказал, сколько, по его мнению, лет уйдёт на реализацию её полного плана развития. По мнению Ганна, на это потребуется не менее 10 лет.

Впрочем, допустил режиссёр, сроки могут и измениться в зависимости от многих факторов, включая выпуск самих проектов.

Это займёт лет десять, может быть, чуть меньше. Всё очень расплывчато. Одно из моих правил заключается в том, что я не буду одобрять какой-то проект, если у него нет готового сценария.

Пока что в рамках киновселенной DC у Ганна вышли «Миротворец», мультсериал «Монстры-коммандос» и «Супермен».

