Джеймс Ганн считает, что на реализацию новой киновселенной DC уйдёт 10 лет
Куратор новой киновселенной DC Джеймс Ганн в интервью рассказал, сколько, по его мнению, лет уйдёт на реализацию её полного плана развития. По мнению Ганна, на это потребуется не менее 10 лет.
Впрочем, допустил режиссёр, сроки могут и измениться в зависимости от многих факторов, включая выпуск самих проектов.
Это займёт лет десять, может быть, чуть меньше. Всё очень расплывчато. Одно из моих правил заключается в том, что я не буду одобрять какой-то проект, если у него нет готового сценария.
Пока что в рамках киновселенной DC у Ганна вышли «Миротворец», мультсериал «Монстры-коммандос» и «Супермен».
