В Counter-Strike 2 обновили карты и исправили баг с сёрфингом

24 сентября Valve выпустила очередное обновление для Counter-Strike 2.

Главным исправлением стал фикс бага с сёрфингом: часть игроков жаловалась на некорректное движение и снижение скорости при скольжении по наклонным поверхностям. Теперь проблема устранена.

Среди других изменений: обновления карт Train и Anubis, корректировка локализации и исправление ошибки, из-за которой при резких движениях мышкой мог пропадать режим ходьбы.

Напомним, 17 сентября в игре появилась новая механика — терминал Uplink. С его помощью можно получать скины при активации набора Sealed Genesis Terminal. Одновременно в CS 2 добавили коллекцию Genesis, включающую 17 новых вариантов оформления оружия.

