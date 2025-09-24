Скидки
Сериал Медленные лошади, 5-й сезон (2025) вышел — где смотреть, сюжет

Стартовал пятый сезон сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом — вышли два эпизода
24 сентября состоялась премьера пятого сезона сериала «Медленные лошади». Шпионское шоу с Гари Олдманом уже доступно в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами, сейчас можно посмотреть два эпизода. Остальные будут выходить еженедельно по средам.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. В продолжении Лондон подвергается масштабным террористическим атакам и контрразведка считает, что к операции причастен агент из отряда Джексона Лэмба.

Шоу тем временем продлили на шестой сезон, его съёмки уже завершились. Сейчас в Apple работают над седьмым сезоном одного из своих самых успешных шоу.

