Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Живу ради MMR»: TORONTOTOKYO — о значимости рейтинга в Dota 2

«Живу ради MMR»: TORONTOTOKYO — о значимости рейтинга в Dota 2
Комментарии

Игрок Aurora Александр TORONTOTOKYO Хертек поделился своим отношением к системе матчмейкинга в Dota 2. На своей трансляции киберспортсмен признался, что для него критически важно сохранение MMR и он не хочет потерять накопленный рейтинг.

Ни в коем случае нельзя cбрасывать ранги, потому я живу ради него. Мне на всё плевать — я живу ради MMR. Если у меня его отберут, то потеряю цель. Есть фермерские игры — например, WoW. В них ты качаешься. Но если у тебя заберут все достижения, то в чём смысл?

Ближайший турнир для Aurora — закрытая квалификация BLAST Slam 4 в Европе, которая пройдёт с 26 по 28 сентября.

Pantomem о Aurora
«После такого результата изменения неизбежны»: Pantomem — о составе Aurora Gaming в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android