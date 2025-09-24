«Живу ради MMR»: TORONTOTOKYO — о значимости рейтинга в Dota 2

Игрок Aurora Александр TORONTOTOKYO Хертек поделился своим отношением к системе матчмейкинга в Dota 2. На своей трансляции киберспортсмен признался, что для него критически важно сохранение MMR и он не хочет потерять накопленный рейтинг.

Ни в коем случае нельзя cбрасывать ранги, потому я живу ради него. Мне на всё плевать — я живу ради MMR. Если у меня его отберут, то потеряю цель. Есть фермерские игры — например, WoW. В них ты качаешься. Но если у тебя заберут все достижения, то в чём смысл?

Ближайший турнир для Aurora — закрытая квалификация BLAST Slam 4 в Европе, которая пройдёт с 26 по 28 сентября.