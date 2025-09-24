Завершились съёмки криминального сериала «Обнальщик» — новые кадры

Кинокомпания Star Media и онлайн-кинотеатр Wink объявили о завершении производства сериала «Обнальщик». Съёмки криминального шоу заняли около трёх месяцев, а его премьера состоится до конца 2025 года.

Сюжет сериала развернётся в 2013 году и расскажет о Лёше, который мечтал о большом будущем в IT-сфере и планировал отправиться в Китай, чтобы развивать своё приложение для торговли криптовалютой. Его семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Лёши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Всё рушится, когда у Михаила появляются огромные долги, а за семьёй охотятся бандиты. Однажды Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Он решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Вместе отец и сын начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона.

Главные роли в шоу сыграли Александр Яценко («Аритмия»), Фёдор Кудряшов («Лермонтов»), Елена Николаева («Лёд 3»), Ольга Тумайкина («Гудбай, Америка») и другие актёры. Режиссёром выступил Борис Акопов («На автомате»).

Новые кадры из сериала «Обнальщик»

Фото: Wink

