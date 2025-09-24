Мрачные постеры сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — премьера 26 октября

Компания HBO представила сразу два постера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». На них изображены главные герои будущего шоу и сам Пеннивайз — могущественный монстр из другого мира в образе клоуна. Премьера шоу состоится уже 26 октября.

Фото: HBO

Фото: HBO

События сериала развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинальной дилогии. Шоу рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих картин.