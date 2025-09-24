Скидки
Новости

Зомби-экшен Dying Light: The Beast возглавил чарты Steam, обойдя EA Sports FC 26

Аудио-версия:
Комментарии

Сервис SteamDB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 16 по 23 сентября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Лидером недели неожиданно стал Dying Light: The Beast — новый зомби-экшен от компании Techland. Игре удалось обойти футбольный симулятор EA Sports FC 26, который продаётся по более высокой цене и учитывает микротранзакции. Замкнула тройку Borderlands 4 — кооперативный шутер от Gearbox.

В топ-10 также вошли космическое приключение Jump Space в духе Sea of Thieves, хоррор Silent Hill f и предзаказ Battlefield 6.

Чарт продаж Steam с 16 по 23 сентября

  1. Dying Light: The Beast.
  2. EA Sports FC 26.
  3. Borderlands 4.
  4. Steam Deck.
  5. Jump Space.
  6. Cyberpunk 2077.
  7. Silent Hill f.
  8. Hollow Knight: Silksong.
  9. Battlefield 6.
  10. Helldivers 2.
