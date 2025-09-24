Зомби-экшен Dying Light: The Beast возглавил чарты Steam, обойдя EA Sports FC 26
Сервис SteamDB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 16 по 23 сентября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.
Лидером недели неожиданно стал Dying Light: The Beast — новый зомби-экшен от компании Techland. Игре удалось обойти футбольный симулятор EA Sports FC 26, который продаётся по более высокой цене и учитывает микротранзакции. Замкнула тройку Borderlands 4 — кооперативный шутер от Gearbox.
В топ-10 также вошли космическое приключение Jump Space в духе Sea of Thieves, хоррор Silent Hill f и предзаказ Battlefield 6.
Чарт продаж Steam с 16 по 23 сентября
- Dying Light: The Beast.
- EA Sports FC 26.
- Borderlands 4.
- Steam Deck.
- Jump Space.
- Cyberpunk 2077.
- Silent Hill f.
- Hollow Knight: Silksong.
- Battlefield 6.
- Helldivers 2.
