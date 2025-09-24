Thorin назвал W0nderful одним из самых недооценённых игроков в CS 2

Британский аналитик Дункан Thorin Шилдс высказался о снайпере Natus Vincere Игоре w0nderful Жданове. По его мнению, игрока несправедливо критикуют и он заслуживает большего признания на профессиональной сцене CS 2.

Я считаю, что w0nderful — один из самых недооценённых игроков в CS в мире. Многие думают наоборот, но он сильно недооценён. Перво-наперво проблема в статистике. Смотришь на цифры, а они не совпадают с тем, что говорят фанаты. Послушаешь их, и выходит, что он никого не убивает в каждой игре.

Статистика Жданова подтверждает его слова: рейтинг снайпера в матчах против команд из топ-20 мира в 2025 году составляет 1,08, а средний показатель за последние два сезона держится на уровне 1,05.