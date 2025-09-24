Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Больница Питт» установила рекорд по росту зрителей среди сериалов от HBO

«Больница Питт» установила рекорд по росту зрителей среди сериалов от HBO
Аудио-версия:
Комментарии

Компания HBO похвасталась успехами сериала «Больница Питт», первый сезон которого вышел в начале 2025 года. Шоу установило абсолютный рекорд холдинга по росту аудитории уже после завершения трансляции.

Так, первый сезон медицинской драмы закончился 10 апреля и просмотры сериала с тех пор только росли. С тех пор аудитория «Больницы Питт» выросла на 80% и достигла отметки в 18 млн человек за эпизод. В HBO отметили, что самый заметный прирост зрителей состоялся после вручения премии «Эмми», где шоу получило пять наград, включая статуэтку за лучший драматический сериал.

«Больница Питт» рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Автором шоу выступает Р. Скотт Геммилл, один из создателей культовой «Скорой помощи». Прямо сейчас идут съёмки второго сезона, премьера которого состоится в начале 2026 года.

Материалы по теме
Объявлены все лауреаты премии «Эмми»: триумфатором стал сериал «Переходный возраст»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android