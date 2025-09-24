Инсайдер: Valve активно совершенствует античит VAC в CS 2

По информации датамайнера Молекурятника, разработчики практически ежедневно обновляют систему VAC, стремясь сделать её более эффективной в борьбе с нарушителями. Valve регулярно работает над улучшением античита в Counter-Strike 2. Об этом заявил телеграмм-канал CS2NEWS.

Сообщается, что античит уже научился выявлять подозрительное поведение во время матчей. В случае обнаружения нарушений игра автоматически прерывается, а игрок, помеченный системой, вместе со своей командой получает временный блок. Этот шаг должен сократить количество нечестных побед и повысить уровень доверия к соревновательным играм.

Valve ранее часто критиковали за недостаточное внимание к системе защиты. Работа над VAC должна стать важным шагом к созданию более честной соревновательной среды.