Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Инсайдер: Valve активно совершенствует античит VAC в CS 2

Инсайдер: Valve активно совершенствует античит VAC в CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

По информации датамайнера Молекурятника, разработчики практически ежедневно обновляют систему VAC, стремясь сделать её более эффективной в борьбе с нарушителями. Valve регулярно работает над улучшением античита в Counter-Strike 2. Об этом заявил телеграмм-канал CS2NEWS.

Сообщается, что античит уже научился выявлять подозрительное поведение во время матчей. В случае обнаружения нарушений игра автоматически прерывается, а игрок, помеченный системой, вместе со своей командой получает временный блок. Этот шаг должен сократить количество нечестных побед и повысить уровень доверия к соревновательным играм.

Valve ранее часто критиковали за недостаточное внимание к системе защиты. Работа над VAC должна стать важным шагом к созданию более честной соревновательной среды.

Торин о W0nderful
Thorin назвал W0nderful одним из самых недооценённых игроков в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android