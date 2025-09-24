Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PUBG Mobile пройдёт ивент со знаменитым шоу «Скибиди-туалет»

В PUBG Mobile пройдёт ивент со знаменитым шоу «Скибиди-туалет»
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Krafton объявила о коллаборации PUBG Mobile со знаменитым YouTube-шоу «Скибиди-туалет». Появление популярного мема в онлайн-игре произойдет 25 сентября.

Фото: Krafton

В режиме Metro Royale монстр из шоу может появится в любой момент. Игрокам предстоит победить его, а в награду они получат ценные предметы: вантузы, золотые туалеты и другие игровые принадлежности. Монстр также появится в Мире Чудес 29 сентября.

Фото: Krafton

Кроме того, с 30 сентября по 4 ноября пройдёт тематическое событие, связанное со «Скибиди-туалетом». В нём игрокам будут выдаваться эксклюзивные награды за прохождение определённых испытаний.

«Скибиди-туалеты» — YouTube-шоу, в котором странные персонажи в виде говорящих унитазов сражаются с некими ТВ-менами и камераменами (у них видеокамеры вместо голов). Недавно стало известно, что по нему начал снимать фильм автор «Трансформеров» Майкл Бэй.

О новом фильме Майкла Бэя:
Начались съёмки фильма Майкла Бэя по мему «Скибиди-туалеты»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android