В PUBG Mobile пройдёт ивент со знаменитым шоу «Скибиди-туалет»

Компания Krafton объявила о коллаборации PUBG Mobile со знаменитым YouTube-шоу «Скибиди-туалет». Появление популярного мема в онлайн-игре произойдет 25 сентября.

Фото: Krafton

В режиме Metro Royale монстр из шоу может появится в любой момент. Игрокам предстоит победить его, а в награду они получат ценные предметы: вантузы, золотые туалеты и другие игровые принадлежности. Монстр также появится в Мире Чудес 29 сентября.

Фото: Krafton

Кроме того, с 30 сентября по 4 ноября пройдёт тематическое событие, связанное со «Скибиди-туалетом». В нём игрокам будут выдаваться эксклюзивные награды за прохождение определённых испытаний.

«Скибиди-туалеты» — YouTube-шоу, в котором странные персонажи в виде говорящих унитазов сражаются с некими ТВ-менами и камераменами (у них видеокамеры вместо голов). Недавно стало известно, что по нему начал снимать фильм автор «Трансформеров» Майкл Бэй.