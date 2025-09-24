Скидки
16-летний Satanic рассказал, как тратит призовые с The International

Алан Satanic Галлямов поделился, как распоряжается призовыми, заработанными на турнирах. Киберспортсмен по дисциплине Dota 2 признался, что пока не задумывается о серьёзных покупках.

Мне нечего пока покупать. Пока я покупаю скины какие-то, которые хочу. Недавно купил нож-бабочку в CS. Могу что-нибудь купить в Доте. Глобальные вещи я пока не планирую.

Satanic вышел на профессиональную сцену в 2023 году и за два года заработал около $ 329 тыс. призовых. Несмотря на внушительные суммы, Галлямов остаётся сдержанным в расходах. Недавно Satanic вместе с PARIVISION занял третье место на TI14, проиграв в полуфинале XTreme Gaming.

Новости. Чемп.Play
