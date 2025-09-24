Скидки
«Бабушка купила мне компьютер в кредит»: Mzinho — о старте карьеры в CS

Игрок The MongolZ Аюш mzinho Батболд поделился историей о том, как начал путь в киберспорте. По словам киберспортсмена, ключевую роль сыграла его семья:

У меня не было компьютера. Я умолял свою бабушку, и она взяла кредит для пенсионеров, чтобы купить мне его. Я думаю, в какой-то степени это всё благодаря ей.

Сейчас 18-летний Батболд уже вошёл в число самых заметных игроков мира: The MongolZ стали чемпионами Esports World Cup, команда занимает первое место в рейтинге Valve и второе — в рейтинге HLTV.

Напомним, недавно FURIA Esports встретилась с The Mongolz в финале FISSURE PLAYGROUND 2 — CS. Коллектив Данила molodoy Голубенко победил со счётом 3:2 и стал триумфатором чемпионата, The MongolZ стали серебряными призёрами FPG 2.

