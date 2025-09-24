«Я играю 70-летнего мужчину»: Дуэйн Джонсон — о похудении для фильма «Музыка ящериц»

Издание LADbible взяло интервью у знаменитого актёра Дуэйна Джонсона. Он рассказал о своём резком похудении для предстоящей роли.

По словам артиста, для фильма «Крушащая машина» режиссёра Бенни Сэфди ему пришлось набрать мышечную массу. Но для новой картины под названием Lizard Music («Музыка ящериц») он начал сбрасывать вес.

Я набрал 30 фунтов, чтобы сыграть Марка Керра, а затем после этого вернулся к своему обычному весу около 250 фунтов. Сейчас я нахожусь в процессе похудения, играя 70-летнего мужчину. У нас есть время, чтобы сделать образ более подходящим для фильма. В этом нет ничего экстремального. Я с нетерпением жду этого, потому что, опять же, это возможность погрузиться во что-то и исчезнуть.

Картина станет экранизацией одноимённого романа 1976 года Дэниела Пинкуотера. Сюжет книги повествует о мальчике, который случайно находит трансляцию, где ящерицы играют неземную музыку. После этого он знакомится с человеком-курицей, которого и должен воплотить Джонсон.