Появился стильный постер триллера «Дом динамита» от Netflix — выход 24 октября
Компания Netflix представила постер фильма «Дом динамита». Премьера триллера на стриминговом сервисе состоится 24 октября. В избранных кинотеатрах ленту покажут с 10 октября.

Фото: Netflix

По сюжету картины по США наносят мощный ракетный удар. Власти страны пытаются разобраться, кто это сделал, что предпринять прямо сейчас и как ответить на атаку.

У ленты звёздный актёрский состав: Идрис Эльба («Тор: Рагнарёк»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Джаред Харрис («Чернобыль»). Режиссёром выступила Кэтрин Бигелоу — автор фильмов «На гребне волны» и «Повелитель бури». «Дом динамита» станет её первой работой с 2017 года, когда вышла драма «Детройт».

