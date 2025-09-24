Стартовали съёмки документально-игрового сериала «Призраки. Природа страха»

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о старте съёмок сериала «Призраки. Природа страха». Дата выхода шоу пока неизвестна.

Фото: Okko

Главный герой сериала — угрюмый смотритель кладбища. Он каждый день чинит ограды, прибирает могилы и прогоняет хулиганов. Смотритель всю жизнь пытался связаться с женой и дочерью, которые погибли в авиакатастрофе, но все попытки оборачивались неудачами. В один момент он узнаёт, что загробный мир существует — он попадает в шоу «Встреча с ужасом», где реальные психологи, писатели и историки расскажут о происхождении человеческого страха.

Авторы шоу называют его смесью документального и художественного жанра искусств. Режиссёром выступил Пётр Фёдоров — актёр, известный по фильмам «Лётчик» и «Один настоящий день». В сериале снялись доктор биологических наук Игорь Бондарь, клинический психолог Надежда Голикова и врач-психотерапевт Игорь Поляков.