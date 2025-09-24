Скидки
Эпичный постер фильма «Гренландия 2» с Джерардом Батлером — выход 9 января

Эпичный постер фильма «Гренландия 2» с Джерардом Батлером — выход 9 января
Комментарии

Компания Lionsgate представила первый постер фильма «Гренландия: Миграция». Премьера продолжения боевика состоится 9 января 2026 года.

Фото: Lionsgate

Картина продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила катастрофу. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замерзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во («Выстрел в пустоту»).

