«Лучшая игра в жанре»: критики тепло приняли рогалик Hades 2

25 сентября состоится релиз игры Hades 2 — продолжение знаменитого рогалика 2019 года. Зарубежные критики уже прошли проект и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Opencritic игра получила в среднем 92 балла из 100. Проект хвалят за то, что он развивает все идеи первой части. По мнению некоторых обозревателей, игра стала гораздо динамичней, а сюжет — более интригующим и отлично внедрённым в систему «роуглайк». Из минусов, критики отмечают слишком большое количество выпадаемых ресурсов, которые абсолютно не нужны игрокам.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о рогалике Hades 2:

Hades 2, без сомнения, не уступает своей предшественнице и превосходит её во многих отношениях. Хотя порой она может быть перегружена коллекционными предметами и материалами для крафта, есть множество способов насладиться игрой. Например, режимом бога и помощью в прицеливании, или просто получать игровые достижения и другие разблокируемые предметы.

Это лучшая игра жанра «роуглайк» последних лет — она постоянно вас поражает, но вы будете задыхаться и жаждать большего. Часы безумного геймплея, прекрасно обрамлённые впечатляющей графикой, захватывающей озвучкой и невероятным саундтреком — мир игры никогда не выглядел и не ощущался так фантастически, как сейчас.

Hades 2 развивает все, что делало первую игру особенной, и добавляет новые элементы, которые идеально вписываются в игровой цикл, делая путешествие героини более увлекательным, сложным и захватывающим приключением, чем её старшего брата.

Hades 2 безупречен, доводя жанр «рогалика» до совершенства, как это почти удалось его предшественнику. Новые дополнения не обязательны для завершения игры — эта версия игры изысканна, продвинута и великолепна.

Разница в темпе боя, по сравнению с предыдущей игрой, может вызывать разногласия, но Hades II уже может похвастаться впечатляющим объёмом контента. Сюжет, органично вплетённый в повторяющийся игровой процесс, также на высшем уровне.

Hades 2 выйдет на Nintendo Switch 1 и 2, а также в Steam и Epic Games Store. Релиз проекта состоится спустя более года после раннего доступа.