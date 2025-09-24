Его сыграет британец: появились детали нового «Джеймса Бонда» Дени Вильнёва

Издание Deadline сообщило о деталях создания нового фильма о Джеймсе Бонде. По данным СМИ, картина выйдет в мировой прокат в 2028 году.

Согласно источникам издания, кастинг актёра на роль знаменитого агента 007 начнётся в 2026 году, когда режиссёр Дени Вильнёв закончит снимать «Дюну 3». Предположительно, на роль Бонда хотят взять британца, возрастом от 20 до 30 лет. Картина может рассказать о молодом шпионе, когда он ещё не начал работать в МИ-6.

Съёмки фильма, по данным Deadline, должны начаться в 2027 году. Для Amazon лента станет дебютной по франшизе — права на серию вместе со студией MGM купили в 2021 году и с тех пор корпорация долгое время пыталась взяться за активное создание фильма, но бессменные продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале 2025 года решили отойти от дел и отдали весь контроль Amazon. Сценаристом картины выступит Стивен Найт — автор популярного сериала «Острый козырьки».