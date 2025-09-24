Скидки
«Мы не согласны с этим»: Джессика Честейн — о переносе сериала «Савант» от Apple

«Мы не согласны с этим»: Джессика Честейн — о переносе сериала «Савант» от Apple
Знаменитая актриса Джессика Честейн высказалась по поводу переноса мини-сериала компании Apple «Савант». Своим мнением она поделилась на своей странице в соцсети.

По словам Честейн, она очень ценит работу с Apple. При этом, она не согласна с решением компании о переносе шоу. Актриса заявила, что за время работы над сериалом, авторы не раз видели различные ситуации связанные с насилием в США, однако шоу остаётся актуальным в наше время.

Хочу сказать, насколько я ценю свое партнерство с Apple. Они были невероятными сотрудники и я глубоко уважаю их команду. Тем не менее, я хотел связаться и сообщить, что мы не согласны с решением приостановить выпуск The Savant. За последние пять лет с тех пор, как мы снимаем шоу, мы стали свидетелями печального количества насилия в США, в числе которых убийство Чарли Кирка и покушение на президента Трампа. Никогда не уклонялась от сложных тем, и хочется, чтобы этот сериал не был таким актуальным, но к сожалению, она таким остаётся. «Савант» — это шоу о героях, которые каждый день работают над тем, чтобы остановить насилие, прежде чем оно произойдет, и почтить их мужество как никогда важно.

Честейн добавила, что уважает решение Apple о переносе сериала. Она надеется, что зрители в ближайшее время смогут посмотреть шоу.

«Савант» должен был выйти 26 сентября, но теперь у проекта нет даты релиза. Сюжет сериала вдохновлён реальной историей, описанной в статье «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдёт?», опубликованной в 2019 году. Проект расскажет о женщине, которая внедряется в онлайн-группы хейтеров, чтобы предотвратить масштабные публичные нападения.

