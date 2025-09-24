«Семья негативно относилась к играм»: Molodoy — о трудностях в карьере CS

Снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко в интервью Escorenews поделился воспоминаниями о начале карьеры и отношении семьи к его увлечению киберспортом. По словам игрока, изначально близкие были против его выбора:

Семья вообще негативно всегда относилась к играм, чем я занимаюсь. И на первую мою команду, в которой я был в Казахстане, тоже вообще была максимально негативная реакция. Потом, когда уже перешёл в другие команды и переехал в Сербию, всё стало уже более-менее.

Со временем, когда игрок вышел на более высокий уровень, ситуация изменилась, а мама удивлялась переезду в международный коллектив:

Почему именно бразильцы вообще? Как это? Как вы вообще будете общаться?

Игрок признался, что английский тогда был нулевой, но сейчас считает, что оказался в нужной команде.

Данил начал профессиональные выступления в 2024 году. До FURIA он играл за ALLINNERS, DMS и AMKAL Esports. 21 сентября 2025 года вместе с бразильским клубом стал чемпионом FISSURE Playground 2 — CS и получил первую награду MVP в карьере.