«Всё супер»: Chopper — о подготовке Spirit к ESL Pro League по CS 2

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков рассказал о тренировках коллектива перед ESL Pro League Season 22 по CS 2. По словам игрока, команда активно готовится, а адаптация новичка Андрея tN1R Татариновича проходит успешно:

Всё супер. Тренируемся. Адаптация проходит уверенно. Смотрим, играем праки, разбираем и общаемся. Андрюха — крутой пацан. Вообще респект ему. Вот так я скажу, чтобы вы отстали.

8 сентября стало известно, что Мирослав Zont1x Плахотя был переведён в запас по личным причинам. На его место в составе пришёл tN1R. Как уточнил капитан, Spirit недавно вернулась к полноценным тренировкам после отдыха.

ESL Pro League Season 22 состоится с 27 сентября по 12 октября в Швеции. Турнир пройдёт в студийном формате, а участники разыграют $ 400 тыс. Spirit начнёт своё выступление со второй стадии соревнований, которая стартует 3 октября.