Эпичный сюжетный трейлер Battlefield 6 — релиз шутера 10 октября

Комментарии

Компания Electronic Arts представила дебютный трейлер сюжетной кампании Battlefield 6. В нём можно увидеть завязку будущего шутера.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В комплект шутера войдёт одиночная кампания, мультиплеер и королевская битва.

