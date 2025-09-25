Sony показала первый геймплей «Росомахи» для PlayStation 5

Студия Insomniac Games представила дебютный трейлер «Росомахи». Проект про знаменитого супергероя выйдет осенью 2026 года, точную дату релиза назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Как рассказали сами разработчики, будущий «Росомаха» будет самой кровавой игрой студии. Это новый взгляд на персонажа, которого более 20 лет в кино исполняет Хью Джекман. Для своего проекта авторы наняли другого актёра, который покажет свой взгляд на персонажа.

В Insomniac стремятся выпустить «лучшую игру про Росомаху», всеми деталями авторы поделятся уже в следующем году.