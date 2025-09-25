«Человек-паук: За пределами вселенных» выйдет на неделю раньше
По данным Deadline, Sony Pictures передвинула дату выхода анимационного фильма «Человек-паук: За пределами вселенных» на неделю раньше — теперь премьера состоится 18 июня 2027 года, а не 25 июня.
«Человек-паук: За пределами вселенных» выступит продолжением «Через вселенные» и «Паутина вселенных». Главным героем франшизы выступает Майлз Моралес, но в его истории также появляется и обычный Питер Паркер, который стал взрослым мужчиной и обзавёлся ребёнком.
Серию очень тепло приняли как критики, так и обычные зрители: больше всего её хвалили за визуальный стиль и сюжет, в котором фигурировал не только Майлз, но и окружающие его люди.
