Появились постеры с персонажами фильма «Иллюзия обмана 3» — премьера в РФ уже 13 ноября

Появились постеры с персонажами фильма «Иллюзия обмана 3» — премьера в РФ уже 13 ноября
Появились яркие постеры фильма «Иллюзия обмана 3» с его ключевыми персонажами, которых сыграли Морган Фриман, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон и другие.

Персонажные постеры

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Лента продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».

Картина выйдет официально в российском прокате 13 ноября.

