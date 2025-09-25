Показали первые и сочные скриншоты кровавого экшена «Росомаха» для PS5

Sony во время прошедшего ночью State of Play показала первый геймплей игры про Росомаху, которую анонсировали ещё в 2021 году. После этого тайтл пережил огромную утечку, а сейчас его показали официально.
Вместе с этим у игры появились и дебютные скриншоты вместе с ключевым артом. Их мы показываем вам ниже.
Первые скриншоты
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Ключевой арт
Фото: Sony
Сюжетных деталей нет, однако в описании говорится, что Росомахе предстоит найти ответы на вопрос, кем он был в прошлом. Геймерам, как и самому герою по его канону из комиксов, нужно стать «живым оружием». Ещё в экшене появится как минимум мутантка Мистик.
Релиз состоится осенью 2026 года только на PS5.