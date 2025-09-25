Скидки
Вышла Silent Hill f — новая игра франшизы доступна на консолях и ПК
Состоялся полноценный релиз Silent Hill f. Это новая игра известной хоррор-франшизы, рассказывающей о людях и их внутренних монстрах, которые пожирают изнутри.

Действие Silent Hill f впервые во всей франшизы разворачивается не в городке Сайлент Хилл, а в поселении в Японии. Главной героиней выступает Хинако — девушка, которая живёт в проблемной семье. Однажды её город заполоняют чудовища, а все живые люди исчезают.

Silent Hill f доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Хоррор поддерживает перевод на русский язык, но без озвучки.

Релизный трейлер игры

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Konami.

Что говорят об игре критики
«Одна из лучших игр 2025 года»: критики хвалят хоррор Silent Hill f
