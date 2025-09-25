Культовая Deus Ex получит ремастер — он выйдет на PS5, ПК и Switch

Одним из главных анонсов на прошедшей ночью State of Play стал ремастер первой части Deus Ex. Никаких предпосылок этого и сливов не было, поэтому анонс получился внезапным.

Разрабатывает ремастер студия Aspyr, которая уже много лет занимается переизданиями старых игр. Культовый иммёрсив-сим (жанр Deus Ex) получит обновлённую графику, модели персонажей, усовершенствованную физику, более удобное управление и много других мелочей, которые сделают тайтл играбельным в современности.

Ремастер Deus Ex выйдет на PS5, ПК и Switch уже 5 февраля 2026 года. Тайтл выйдет с поддержкой русского языка, но без озвучки.

Анонсирующий трейлер ремастера Deus EX

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Aspyr.