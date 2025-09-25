Как россияне общаются с близкими после ограничений на WhatsApp и «Телеграм» — исследование

Согласно данным компании «Новофон», большинство россиян (если верить опросу, то 70%) стали чаще пользоваться классической сотовой связью для звонков после того, как в России были ограничены интернет-звонки в WhatsApp и «Телеграме».

Пока на мессенджеры не ввели ограничения они были основным способом людей связываться со своими близкими. Притом благодаря тому же «Телеграму» решали рабочие вопросы и проводили групповые звонки 35% опрошенных, а 12% общались с клиентами.

Помимо использования классической сотовой связи, люди стали чаще пользоваться СМС-сообщениями (ими пользуется 27% опрошенных), голосовыми сообщениями и электронной почтой. Отмечено также, что четверть россиян начали пользоваться мессенджером MAX.

Сложности в общении возникли преимущественно с друзьями и родственниками (30%) и собеседниками, проживающими за границей (28%). Усложнилась и рабочая коммуникация: с коллегами (17%) и клиентами (12%).